L'atletica italiana sta vivendo un'altra stagione decisamente positiva. L'Italia ha vinto la Coppa Europa e sono state tante le prestazioni eccellenti degli azzurri. Nell'ultima puntata di Sprint 2U, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Guido Alessandrini, voce tecnica di Rai Sport, che ha ripercorso tutto il momento dell'atletica italiana. Sulla Coppa Europa vinta dalla squadra azzurra: "Nessuno è sceso in pista o in pedana solo per timbrare il cartellino. Questo è stato davvero molto bello. Il clima ideale e giusto per una manifestazione di squadra.

© Oasport.it - Guido Alessandrini: “Gestione Jacobs inaccettabile. Sioli ha doti da fuoriclasse, Furlani vale 8 metri e mezzo”