Guide turistiche il concorso tra proteste e ricorsi | rischio boomerang in 9000 domande a quiz per il ministero di Santanchè

Doveva essere la svolta. Invece è diventato l’ennesimo inciampo. Il concorso nazionale per guide turistiche, bandito a maggio 2024 dopo oltre dieci anni di stallo, a sentire le associazioni di categoria, rischia di svuotare la professione. Un’occasione mancata, diventata un boomerang per il Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè. Un bando in cerca di senso. L’idea era nobile: riorganizzare la professione di guida turistica in linea con le direttive europee, creare un elenco nazionale, contrastare l’abusivismo. Ma il bando – messo a punto di gran carriera per rispettare le scadenze del Pnrr – si è rivelato un concentrato di burocrazia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guide turistiche, il concorso tra proteste e ricorsi: rischio boomerang in 9000 domande a quiz per il ministero di Santanchè

Archeologia, lunghe file a Pompei: la protesta delle guide turistiche - File lunghissime e proteste: è la situazione che si vive oggi all’esterno degli scavi archeologici di Pompei, presi letteralmente d’assalto da migliaia di turisti, attratti anche dal fatto che, essendo la prima domenica del mese, l’ingresso al sito risulta essere gratuito.

Incertezza sulle prove d’esame del bando per guide turistiche. Il Tar rinvia, le associazioni si dividono - Nessuna certezza sull’espletamento delle prove d’esame del primo bando nazionale per aspiranti guide turistiche.

Il primo concorso nazionale per guide turistiche tra intoppi e polemiche: «Non valorizza la professione» - A oltre 10 anni dalla legge europea che ha avviato un lungo iter normativo, quasi 30mila candidati si preparano a sostenere le tre prove, nonostante un ricorso su cui il Tar si esprimerà in autunno. Lo riporta editorialedomani.it

AGTA e GTI contrarie al programma d’esame per abilitazione guide turistiche - Ecco perché AGTA e GTI si dicono contrarie al programma d'esame presentato dal Ministero del Turismo per il concorso di abilitazione per le guide turistiche. Da ticonsiglio.com