Guida ubriaco e lancia le chiavi della macchina in un campo per non farsi beccare

Guidava in evidente stato di alterazione alcolica quando ha visto gli agenti della polizia locale di Opera intimargli l'alt a un posto di blocco. Ma, certo delle conseguenze, ha pensato bene di provare a fuggire. L'uomo, 51enne peruviano, è stato denunciato. Tutto è accaduto nel Comune di Opera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

