La stagione calda chiama vestiti che lascino il copro nella più totale libertà. Ma non è sempre così. Moltissime donne, infatti, anche quando le temperature si fanno alte, sentono il bisogno di rifugiarsi in abiti che possano mascherare strategicamente i punti del corpo che le fanno sentire più insicure. Uno di questi è quello delle braccia. In questi mesi, quindi, scatta la ricerca di abiti estivi per coprire le braccia. O meglio, di abiti freschi, facili e chic che abbiano in più il requisito delle maniche lunghe o a tre quarti. Sembra una contraddizione volerle quando fa caldo. Invece si può fare. 🔗 Leggi su Amica.it

Guida ragionata alla scelta dei modelli, dei tessuti e degli stili giusti per facilitare la ricerca di vestiti a maniche lunghe adatti alla stagione calda