Guerra Made in China | le nuove armi di Pechino pronte a invadere il mercato

Il primo test in battaglia, superato. Il conflitto di inizio maggio tra India e Pakistan non è stato solo, per le due potenze nucleari, il più sanguinoso degli ultimi decenni. Ma potrebbe anche aver rappresentato un momento di svolta nella corsa globale alle armi. È l’ipotesi fatta da diversi esperti, chiamati a commentare le rivendicazioni dell’esercito pakistano. Durante il breve conflitto, scoppiato in risposta all’attacco terroristico nel Kashmir del 22 aprile, Islamabad ha dichiarato di aver abbattuto almeno cinque aerei da guerra indiani, di cui tre Rafale di produzione francese, usando missili cinesi lanciati da caccia cinesi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Made in China: le nuove armi di Pechino pronte a “invadere” il mercato

In questa notizia si parla di: guerra - armi - made - china

Non solo missili, l’India rilancia la guerra dell’acqua contro il Pakistan: dighe e inondazioni, le armi in mano a Nuova Delhi - Non ci sono solo i missili che nella notte hanno ucciso almeno 31 persone tra il Kashmir e il Punjab.

Ucraina, media: “Trump sblocca l’invio di armi a Kiev per 50 milioni di dollari”. Vance: “La guerra non finirà presto” - L’accordo sui minerali strategici potrebbe aver sbloccato le forniture di armi statunitensi a Kiev. L’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso mercoledì la sua intenzione di dare il via libera all’esportazione di prodotti per la difesa in Ucraina tramite vendite commerciali dirette per un valore di 50 milioni di dollari.

Il Pkk depone le armi e annucia lo scioglimento mettendo fine alla guerra con la Turchia durata 40 anni - Dopo oltre quarant’anni di conflitto armato con lo Stato turco, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato ufficialmente il proprio scioglimento e la rinuncia definitiva alla lotta armata.

La legge marziale, varata in Ucraina dopo lo scoppio della guerra, impedisce scioperi e proteste. In questo contesto sono state proposte alcune misure che riducono i diritti dei lavoratori. E il segretario generale del principale sindacato ucraino, Gregory Osovyi Vai su Facebook

Sudan: armi cinesi fornite alle RSF dagli Emirati Arabi; Chi ha vinto tra India e Pakistan? Gli aerei da combattimento cinesi; La battaglia nei cieli indiani spinge in alto l’industria militare cinese -.

Credit: CHINE NOUVELLE/SIPA / AGF - Dai cieli del Kashmir al Medio Oriente, il battesimo di fuoco dei caccia cinesi apre una nuova fase nella corsa agli armamenti. Segnala tpi.it

Guerra, la Cina invia armi all'Iran? Tre Boeing 747 cargo misteriosi ... - Tre Boeing 747 cargo "misteriosi" (in tre giorni) verso Teheran. Da ilmessaggero.it