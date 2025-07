Guerra in Ucraina Zaluzhny lancia l’allarme | Il conflitto con la Russia potrebbe durare fino al 2034

Se l’Occidente non cambierĂ radicalmente il proprio approccio strategico e industriale alla guerra moderna, il conflitto in Ucraina potrebbe trascinarsi fino al 2034. A lanciare l’allarme è Valeriy Zaluzhny, attuale ambasciatore ucraino nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine, considerato da molti uno dei possibili successori di Volodymyr Zelensky alla presidenza del Paese. In un’intervista concessa a LB Life e ripresa integralmente dal portale DefenceMatters.eu, Zaluzhny ha parlato di una guerra completamente trasformata, dove le mobilitazioni di massa hanno lasciato il posto a uno scontro tecnologico di logoramento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, Zaluzhny lancia l’allarme: “Il conflitto con la Russia potrebbe durare fino al 2034”

