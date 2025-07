Guerra Gaza Tajani | Inaccettabile quel che fa Israele ma Hamas non usi palestinesi come scudi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Continuiamo a batterci per un immediato cessate il fuoco a Gaza. Non possiamo più accettare carneficine e carestia. E' arrivato il momento di un immediato cessate il fuoco. Ma anche Hamas ha le sue responsabilità : deve liberare immediatamente i prigionieri israeliani, gli ostaggi che usa per alzare il prezzo e non concludere un accordo, causando decine di migliaia di vittime tra i palestinesi. Inaccettabile quel che sta facendo Israele, sproporzionato rispetto al 7 ottobre. Ma Hamas la smetta di usare il proprio popolo come scudo per non concludere la guerra. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, Rackete (Left) svicola su Hamas – Video - (Adnkronos) – L’eurodeputata della Left Carola Rackete (indipendente, Germania), nota in Italia come ‘la Capitana’ dai tempi del governo Conte uno, evita di rispondere su un nodo politicamente molto delicato, ovvero se la Sinistra consideri o meno Hamas, i Fratelli Musulmani e le organizzazioni sunnite in generale come alleati politici nella lotta in sostegno alla […]

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Dichiarazione rilasciata oggi da Tajani: "Noi siamo amici di Israele, ma basta con i bombardamenti a Gaza. Hamas deve fare la sua parte e deve liberare gli ostaggi, ma anche Israele deve capire che non si può continuare con questa carneficina della popolaz Vai su Facebook

Tajani: "Spero Hamas accolga nuova proposta accordo Usa, tocca a loro". Tutti gli aggiornamenti di oggi Vai su X

Guerra Gaza, Tajani: Inaccettabile quel che fa Israele, ma Hamas non usi palestinesi come scudi; Italia e altri 22 Paesi, la guerra a Gaza deve finire ora. Tajani: no a deportazione dei palestinesi in altri Stati; Guerra Israele, attacchi Idf a Deir al-Balah. Tajani: Lì anche italiani, stop raid.

