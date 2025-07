Sarà un’autentica leggenda vivente del rap italiano il protagonista del primo grande live della 65ª edizione del Festival di Majano. Sabato 26 luglio, con inizio alle 21.30, a infiammare il palco dell’Area Concerti sarà il grande Guè, che porterà in Friuli Venezia Giulia l’unica esclusiva tappa del nuovo “ La Vibe Summer Tour ”. Sul palco Guè presenterà le canzoni del suo ultimo lavoro in studio “ Tropico del Capricorno ”, oltre ovviamente a tutti i successi che lo hanno consacrato nel gotha di questo genere musicale. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms e lo saranno anche alla biglietteria del festival, in Via P. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - GUÈ accende il Festival di Majano sabato 16 luglio