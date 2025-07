La spiaggia davanti al capannone Nervi ospiterĂ , oggi pomeriggio a partire dalle 15.30, le dimostrazioni di primo soccorso con la Guardia costiera e la Croce Rossa, oltre a momenti educativi dedicati a bambini e turisti. L’iniziativa si terrĂ a Porto Recanati, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. La Croce Rossa e la Protezione civile metteranno in scena un intervento di salvataggio in mare con la presa in carico del paziente sulla battigia, eseguito da un equipaggio altamente addestrato di operatori polivalenti di salvataggio in acqua. "La Bandiera Blu non è solo un simbolo di qualitĂ ambientale, ma rappresenta anche un impegno continuo per promuovere un turismo responsabile e garantire una fruizione sicura delle nostre spiagge – spiega il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guardia costiera e Croce Rossa. Salvataggio in spiaggia