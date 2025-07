Gualtieri senza vergogna dopo le periferie scopre che anche Ostia non sta tanto bene…

Un’altra ghiotta occasione per tacere. Ancora una volta, dopo la gaffe ciclopica sulle periferie romane che ‘fanno schifo’, il sindaco Gualtieri discetta con sdegno dello stato di abbandono di Ostia. Un dossier gestito con ritardi e superficialità dal Campidoglio che oggi ha la faccia tosta di proclamare con rulli di tamburo il rilancio del ‘Mare di Roma’. “L’obiettivo è valorizzare un territorio che deve essere sempre di più volano di benessere, di crescita sostenibile per i cittadini che vi risiedono, ma per tutta la nostra Capitale”. Così il primo cittadino parlando all’Aula Giulio Cesare durante l’assemblea straordinaria su Ostia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gualtieri senza vergogna, dopo le periferie scopre che anche Ostia non sta tanto bene…

Gualtieri vara il rimpasto dell'unità . Pino Battaglia assessore alle periferie, Bugarini vicecapo di gabinetto - Ci siamo, in Campidoglio è l'ora del rimpasto. Dopo settimane di voci e parziali conferme, adesso tutto si avvia verso l'ufficialità come trapela da Palazzo Senatorio: Pino Battaglia entra nella squadra di giunta.

Ecco il secondo rimpasto di Gualtieri, chi è il nuovo assessore alle Periferie - Una sfilza di dossier importanti, dall'Anagrafe alla «Città dei 15 minuti» fino all'attuazione di programmi Pnrr come Caput Mundi, ma soprattutto la delega «quadro» alle Periferie, che riassume politicamente tutte quelle che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sta per affidare a Pino Battaglia.

“Roma non ti segue”: il presidio di Gioventù nazionale contro la giunta Gualtieri e il degrado nelle periferie - I giovani di destra non gradiscono la gestione di Roma del sindaco Roberto Gualtieri del Pd. Lo dimostra l’ultimo presidio di ieri al Campidoglio dei militanti di Gioventù nazionale, stufi delle promesse non mantenute dall’amministrazione comunale.

Gualtieri: "Le periferie di Roma fanno schifo". Il centrodestra: "Offende i cittadini" - Le parole del sindaco hanno scatenato la polemica: "Nelle periferie un livello di bruttezza inaudito. Si legge su romatoday.it

Gualtieri, 'massima attenzione su bomba a Ostia, fare luce' - Gualtieri, 'massima attenzione su bomba a Ostia, fare luce' 'Nessuno si farà intimidire, da istituzioni risposta ferma' ROMA , 26 giugno 2025, 14:11 ... Lo riporta ansa.it