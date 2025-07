Grok 4 e la compagna virtuale Ani | adolescenti sempre più soli tra chatbot e IA il 23% riceve consigli rischiosi Telefono Azzurro | Serve una rivoluzione nella sicurezza digitale dei minori

L’arrivo di Grok 4, il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, e l’introduzione della compagna virtuale “Ani”, riaccendono il dibattito sulla sicurezza online di bambini e adolescenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

adesso l'Intelligenza Artificiale fa da surrogato per gli amici e le fidanzate e il problema della solutudine ------ Questa settimana sono stati aggiunti due personaggi a Grok, il chatbot sviluppato dall'azienda di Musk, xAI, tra cui una ragazza flirta con te: occhi enor Vai su X

Grok 4 e la compagna virtuale Ani: adolescenti sempre più soli tra chatbot e IA, il 23% riceve consigli rischiosi. Telefono Azzurro: Serve una rivoluzione nella sicurezza digitale dei minori; Ani, Replika e gli altri chatbot “amici” dei bambini: perché sono pericolosi; Intelligenza artificiale, Caffo: «L'innovazione non sia zona grigia di vulnerabilità per i bambini.

Grok 4 e amica virtuale “Ani”: Caffo (Telefono Azzurro), “non possiamo lasciare che l’innovazione diventi una nuova zona grigia di vulnerabilità per i bambini” - “L’uscita del nuovo modello di intelligenza artificiale Grok 4 di xAI, con l’introduzione della compagna virtuale ‘Ani’, accende i riflettori sulla sicurezza dei bambini e adolescenti in un’epoca in c ... Lo riporta agensir.it

Un adolescente su 6 interagisce con chatbot Ai perché non ha altri con cui parlare - Elon Musk ha annunciato il progetto si chiama “Baby Grok”,un’app pensata per i contenuti rivolti ai bambini. Riporta msn.com