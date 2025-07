Gregorio Paltrinieri operato a gomito e dito previsti quasi due mesi di stop | Mi sono veramente rotto il…

Doppio intervento chirurgico per Gregorio Paltrinieri, che dopo aver dovuto rinunciare alle gare in piscina ai Mondiali di Singapore a causa di un infortunio, è stato sottoposto a un’operazione all’ ospedale di Sassuolo per risolvere due problemi fisici: uno al gomito che lo tormentava dalle scorse olimpiadi parigine e uno appena procuratosi a un dito. Paltrinieri torna da Singapore con tre medaglie d’argento: due nel singolare, 10 e 5 chilometri in acque libere, e una nella staffetta 4×1500. L’operazione al gomito e al dito. L’olimpionico del nuoto è stato operato dall’équipe ortopedica guidata dal professor Giuseppe Porcellini, con la collaborazione del dottor Stefano Manzieri. 🔗 Leggi su Open.online

