Gregoraci e Arca intimi | la storica compagna di lui rompe il silenzio

Personaggi Tv. Una manciata di foto e il gossip estivo è servito: protagonisti assoluti? Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca. I due sono stati pizzicati in barca, circondati dagli amici, ma con quei gesti che non sfuggono ai radar dei curiosi: sguardi decisamente complici, un bacio sul collo e quella scena ormai iconica, con lui che le spalma la crema solare. Gesti innocenti o qualcosa di più? Il dibattito impazza e il popolo dei social non si trattiene. Come ha reagito la compagna di Francesco Arca al gossip? Leggi anche: Addio a Ippazio Calogiuri: perché Alessio Lapice lascia “Imma Tataranni” Francesco Arca impegnato con Irene Capuano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gregoraci e Arca intimi: la storica compagna di lui rompe il silenzio

In questa notizia si parla di: gregoraci - arca - intimi - storica

Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci nuova coppia? Gli indizi - Oggi ha rivelato che Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci sarebbero stati beccati lungo le coste di Pantelleria mentre si scambiano affettuosità L'articolo Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci nuova coppia? Gli indizi proviene da Il Difforme.

Francesco Arca e il bacio sul collo a Elisabetta Gregoraci in barca: “Era un continuo cercarsi con lo sguardo” - Il settimanale Oggi pubblica le foto della gita in barca di Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, accompagnati da un gruppo di amici.

Gossip bomba e inaspettato, passione fatale tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca - In questa calda estate spunta la coppia che non ti aspetti. Il settimanale Oggi ha paparazzato in atteggiamenti intimi Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca.

Una storica doppietta di Girelli batte la Norvegia: l'Italia torna tra le prime quattro d'Europa Vai su Facebook

Gossip bomba e inaspettato, passione fatale tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca; Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca insieme, si parla di attrazione fatale. Ma lui smentisce; “La verità”. Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca intimi, il delirio. E ora la compagna storica di lui rompe il silenzio.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca insieme a Pantelleria: la compagna di lui rompe il silenzio e replica così - «Attrazione fatale» tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: è questo il gossip che infiamma le cronache rosa. Si legge su leggo.it

Baci e abbracci in barca tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, smentito il flirt: “Siamo solo amici” - I due hanno trascorso la giornata al mare insieme in attesa di condurre una serata sull’isola. internapoli.it scrive