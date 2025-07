Grealish si offre al Napoli ma il Bologna spiazza tutti per Ndoye | il nuovo scenario

Jack Grealish infiamma i tifosi partenopei con una dichiarazione ma intanto cambia tutto per Ndoye: la svolta del Bologna crea un ribaltone (Ansa Foto) – SerieAnews “Maybe” che tradotto letteralmente significa “forse” o “probabilmente”. Questa la risposta pronunciata da Jack Grealish ai tifosi del Napoli incrociati in Costiera Amalfitana durante il suo soggiorno fatto di allenamenti al mattino e relax la sera, con lunghe passeggiate nell’incantevole Ravello. Una frase che, manco a dirlo, ha entusiasmato tutti i tifosi azzurri che ora sognano davvero il grande colpo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Grealish si offre al Napoli ma il Bologna spiazza tutti per Ndoye: il nuovo scenario

In questa notizia si parla di: grealish - bologna - ndoye - offre

Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport) - Jack Grealish torna un nome di moda a Napoli. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, anche il suo ex compagno di squadra del City era stato accostato agli azzurri.

Il Bologna rifiuta l’ultima offerta, il Napoli prepara un ulteriore rilancio per Ndoye (Di Marzio). "A questo punto Manna sta lavorando anche su più tavoli: piacciono Sterling, Grealish, Kubo (che però gioca a destra) e una novità : si tratta di Laurienté del Sassuolo Vai su Facebook

Il Bologna rifiuta l’ultima offerta, il Napoli prepara un ulteriore rilancio per Ndoye (Di Marzio). "A questo punto Manna sta lavorando anche su più tavoli: piacciono Sterling, Grealish, Kubo (che però gioca a destra) e una novità : si tratta di Laurienté del Sassuolo Vai su X

Gazzetta – Il Bologna chiede tanto per Ndoye, Napoli su Chiesa e Grealish; Gazzetta – Il Bologna chiede tanto per Ndoye, Napoli su Chiesa e Grealish; Napoli, ecco la nuova offerta per Ndoye del Bologna: Grealish in Costiera Amalfitana.

Ndoye in bilico, Gazzetta: accordo vicino col Bologna ma lui ha l'accordo col Nottingham - Ndoye in bilico, Gazzetta: accordo vicino col Bologna ma lui ha l'accordo col Nottingham Dan Ndoye resta il primo obiettivo del Napoli per le corsie d'attacco. Riporta informazione.it

Napoli, ecco la nuova offerta per Ndoye del Bologna: Grealish in Costiera Amalfitana - Il club di De Laurentiis rilancia per il nazionale svizzero richiesto anche in Premier League, mentre l'inglese del Manchester City è in Italia ... Scrive calciomercato.com