A margine del consiglio federale Gravina ha parlato della situazione della Serie C, campionato alla quale prenderà parte anche l’Inter U23. A margine del consiglio federale di oggi, Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha affrontato i problemi economici che stanno affliggendo alcuni club della Serie C. Durante la sua conferenza stampa, Gravina ha evidenziato le difficoltà oggettive di molte squadre, sottolineando come la sostenibilità economica stia diventando un tema sempre più rilevante per il futuro del calcio italiano. « Esistono delle difficoltà oggettive dal punto di vista economico », ha dichiarato Gravina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gravina ammette: «Esistono delle difficoltà oggettive dal punto di vista economico, il tema della sostenibilità è reale e concreto»