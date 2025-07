Grave incidente sull’A2 all' altezza di Petina | feriti quattro tifosi del Catania

Quattro tifosi del Catania diretta a Norcia sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave, in un incidente avvenuto nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Petina. I supporter etnei viaggiavano a bordo di un minibus quando, per cause in corso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave - Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto.

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Paura nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A7, dove una motoclista è rimasta gravemente ferita in un incidente autonomo.

Capaccio Paestum. Incidente a Gromola: 3 auto coinvolte.

Nove tifosi del Catania sono in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Petina in direzione nord.