Grave incidente di Lorenzo Bonicelli alle Universiadi la Federginnastica | Ritiriamo la squadra

Lorenzo Bonicelli tiene in ansia l’Italia. Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio, il ginnasta azzurro è caduto durante la prova con gli anelli delle Universiadi che si stanno tenendo a Essen, in Germania, atterrando sul collo e restando immobile sulla pedana. L’incidente è sembrato subito grave, tanto che l’intervento dei medici della Federazione e degli organizzatori è stato immediato. Il ginnasta, 23 anni e nato ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, è stato trasportato in barella nell’ospedale universitario limitrofo e in serata è stato operato alle vertebre cervicali. L’ex direttore della Federazione internazionale (FIG), Steve Butcher, attraverso il suo profilo Facebook ha aggiornato sulle condizioni del giovane, pur senza alcun bollettino da parte dei medici: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente - lorenzo - bonicelli

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave - Incidente stradale con un ferito grave sulla statale 118 Agrigento - Raffadali. All'altezza della galleria Santa Lucia si sono scontrate una Land Rover e una Fiat Punto.

Grave incidente sull’A7: motociclista sbalzata nella carreggiata opposta, è in codice rosso - Paura nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A7, dove una motoclista è rimasta gravemente ferita in un incidente autonomo.

Grave incidente per un atleta italiano alle Universiadi estive in corso ad Essen in Germania. Lorenzo Bonicelli (23 anni) è caduto durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Secondo le ricostruzioni dei presenti sarebbe sempre rimasto vigile ed è stat Vai su Facebook

Un grave incidente agli anelli. Ora Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza in Germania. La squadra italiana si ritira dalle Universiadi in segno di rispetto. Forza campione, l’Italia è con te. #ForzaBonni Vai su X

Lorenzo Bonicelli, infortunio alle Universiadi: è in terapia intensiva; Grave incidente per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta è in coma dopo una caduta agli anelli; Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra.

Lorenzo Bonicelli, infortunio alle Universiadi: è in terapia intensiva - Il 23enne azzurro è stato operato al collo dopo una caduta durante l'esercizio agli anelli. Come scrive sport.sky.it

Cade dagli anelli sul collo. Il ginnasta lecchese Lorenzo Bonicelli ricoverato in ospedale - Subito operato alle vertebre cervicali, attesa per il bollettino ufficiale. Riporta rainews.it