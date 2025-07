Grande appuntamento con la musica classica in scena i giovani compositori della Young Musicians European Orchestra

Martedì 29 luglio, alle ore 20.30, nella Chiesa della Pieve di San Martino in Alpe a Premilcuore prende il via il nuovo progetto promosso dalla Young Musicians European Orchestra (e della SIAE) dal titolo “Perchicrea”. La rassegna, dedicata ai giovani musicisti, porterĂ concerti in Romagna e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

#savethedate Martedì 22 luglio Concattedrale di Cervia ore 21 I SOLISTI DELLA Young Musicians European Orchestra - YMEO Felix Mendelssohn Bartholdy Ottetto per archi in bi bemolle maggiore op. 20. Biglietto d'ingresso € 5,.00 in vendita sul circuito vivat Vai su Facebook

Grande appuntamento con la musica classica, in scena i giovani compositori della Young Musicians European Orchestra - 30, nella Chiesa della Pieve di San Martino in Alpe a Premilcuore prende il via il nuovo progetto promosso dalla Young Musicians European Orchestra (e della SIAE) dal ti ... Riporta forlitoday.it

Brisighella, tris di concerti - Il secondo concerto è previsto per domenica 3 agosto con il quartetto d’archi della Young Musicians European Orchestra che, insieme al chitarrista Mattia Masini, eseguirà il fantasioso Quintetto ... Come scrive msn.com