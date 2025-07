Arezzo, 25 luglio 2025 – Gran finale al teatro Petrarca: “Jazz on Broadway” chiude il festival Opera Seme Domani sabato 26 luglio alle ore 21 il Teatro Petrarca di Arezzo ospita “Jazz on Broadway”, spettacolo conclusivo della terza edizione di Opera Seme Festival. I cantanti di Opera Seme International Voice Program, accompagnati dall'OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo porteranno in scena un omaggio al musical americano in un allestimento corale e coinvolgente. La direzione d'orchestra è affidata ad Ana Flavia Zuim, specialista del repertorio di Broadway. L'ensemble vocale conta ventisette interpreti selezionati da prestigiose universitĂ statunitensi e italiane, protagonisti di una residenza intensiva che combina studio, masterclass e produzioni dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale al teatro Petrarca: “Jazz a Broadway” chiude il festival Opera Seme