GPS 2025 26 | pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze In aggiornamento

È iniziata la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 202526. Gli Uffici Scolastici stanno rendendo noti gli elenchi aggiornati, un passaggio cruciale per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato nel mondo della scuola. La ripubblicazione degli elenchi Gli elenchi delle GPS per il prossimo anno scolastico vengono nuovamente pubblicati a . GPS 202526: pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

