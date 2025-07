GPS 2025 26 | chiarimenti su continuità didattica sostegno algoritmo rinunce e sanzioni

Si avvicina la scadenza per la domanda di supplenza da GaE e GPS. Ecco alcune risposte utili e importanti relativi ai punti cruciali per una compilazione corretta: dalla continuitĂ sul sostegno alla scelta delle 150 preferenze e la gestione dei contratti. Un’analisi utile per evitare errori e massimizzare le opportunitĂ . La continuitĂ didattica sul sostegno . GPS 202526: chiarimenti su continuitĂ didattica sostegno, algoritmo, rinunce e sanzioni . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: continuitĂ - sostegno - didattica - chiarimenti

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Corsi Indire, Tfa, continuità didattica: tutte le info utili sul sostegno. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 12 maggio alle 15:00 - Dopo l’emanazione dei decreti attuativi sui corsi sostegno Indire, c’è attesa per i bandi che dovranno essere emanati dalle singole università .

Mini Call Veloce e continuità sul sostegno: non c’è “conflitto”. Pillole di Question Time - Nel question time del 22 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato chiarito un dubbio frequente tra i docenti specializzati sul sostegno.

Ciao a tutti. A proposito del bonus continuità didattica (DM 242 del 3 dicembre 2024), mi confermate che fino al 18 agosto è possibile presentare domanda alla propria scuola, se rientra nelle sedi comprese nell' allegato al DM? Grazie Vai su Facebook

ContinuitĂ docenti sostegno: i chiarimenti del Ministero; Bonus continuitĂ docenti, niente domande, niente scadenze: ecco i chiarimenti per il personale docente interessato; ContinuitĂ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26: la Nota con i chiarimenti del Ministero.