Gp del Belgio di F1 Piastri conquista la pole position per la Sprint Leclerc è quarto

Oscar Piastri conquista la pole position per la gara sprint del Gp del Belgio di F1 oggi 25 luglio. L'australiano della McLaren gira in 1'40?510, nuovo record della pista, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'40?987), il compagno di squadra Lando Norris (1'41?128) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'41?278). Fuori nel Q1 l'inglese Lewis Hamilton con l'altra Rossa e l'italiano Kimi Antonelli su Mercedes, che partiranno rispettivamente in 18a e 20a posizione.

