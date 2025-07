Google potrebbe promuovere Now Playing col prossimo aggiornamento per i Pixel

I piani di Google per il futuro di Now Playing prendono forma: l'ultima build di Android Canary introduce un'icona dedicata nel drawer delle app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google potrebbe promuovere Now Playing col prossimo aggiornamento per i Pixel

In questa notizia si parla di: google - playing - potrebbe - promuovere

Google punta a migliorare la funzione Now Playing dei Pixel con una gradita aggiunta - Google punta a migliorare la funzionalità "Now Playing" dei Pixel con l'aggiunta di un riquadro dedicato per il centro dei comandi rapidi.

Google apre il Play Store a terze parti, com’è finita la causa con Epic Games; Fortnite Ban, inizia lo scontro in tribunale tra Google ed Epic; Google Stadia, la recensione: siamo pronti al cloud gaming? - SpaceNerd.it.