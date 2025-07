Google, l'AI e il traffico web che scompare.

AGI - Vi ricordate quella teoria, peraltro concreta e sempre molto attuale, secondo cui la maggior parte delle persone si ferma al titolo di un articolo senza leggerne il contenuto? Ecco, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa questa tendenza rischia di diventare ancora più estrema: non solo non si leggeranno gli articoli, ma ci si accontenterà di un riassunto creato da una macchina, fidandosi di ciò che un algoritmo ha scelto per il singolo utente. Un nuovo studio del Pew Research Center lo conferma: gli AI Overviews di Google, i riassunti generati dall’IA posizionati in cima alla pagina dei risultati, stanno già riducendo in modo significativo il traffico verso i siti web. 🔗 Leggi su Agi.it

