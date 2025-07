Golden power il governo non blocca Mediobanca su Banca Generali | cosa succede ora

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non esercitare i poteri speciali del golden power sull’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca per acquisire Banca Generali. Una mossa attesa dai mercati, che libera formalmente il campo dal veto governativo ma non cancella le incertezze strategiche legate all’operazione. A renderlo noto è stata la stessa Piazzetta Cuccia con un comunicato diffuso oggi, in cui si precisa che la decisione è stata presa “in accoglimento della proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze”. L'Ops. L’Ops, presentata ad aprile 2025, punta al controllo totale dell’istituto guidato da Gian Maria Mossa, con una valorizzazione complessiva di circa 6,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Golden power, il governo non blocca Mediobanca su Banca Generali: cosa succede ora

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: "Ok golden power solo se proporzionato" - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all'anno precedente.

UniCredit, missione a Roma. Braccio di ferro sul Golden Power - Un primo passo, ma di natura esclusivamente tecnica. È stato definito così l'incontro che si è tenuto ieri a Roma tra i funzionari del Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e alcuni top manager di UniCredit.

Unicredit-Banco Bpm, Conte: "Golden power sì ma governo spieghi perché" - (Adnkronos) – Se il governo usa il golden power per porre dei paletti all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, deve farlo spiegando chiaramente le "finalità " dell'intervento.

