Goffredo Cerza parla del trapianto di capelli | L'ho fatto perché mi sentivo insicuro stavo perdendo l'autostima

Goffredo Cerza parla in un video del trapianto di capelli a cui si è sottoposto a gennaio 2024. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti spiega di aver deciso di ricorrere all'intervento per risolvere i suoi problemi di insicurezza: "Non dovrebbe essere una cosa per cui bisogna nascondersi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

