Gli X-Men e non solo avranno nuovi volti nei reboot Marvel in arrivo nei prossimi anni Ecco su quali attori puntiamo

Con l’uscita in sala de I fantastici 4 - Gli inizi e le ultime dichiarazioni di Kevin Feige sul futuro del Marvel Cinematic Universe, a partire dagli X-Men ed Avengers, parte la nuova febbre dei fan, a caccia di indiscrezioni e indizi su chi vestirà i panni dei prossimi supereroi. Divenuta ormai una moda, se non una vera e propria forma di intrattenimento, quella dei toto-nomi è una pratica sempre più comune. Che si tratti di indovinare il vincitore di un premio, piuttosto che l’attore perfetto per interpretare un determinato personaggio, quasi tutti abbiamo provato, almeno una volta, a sentirci scommettitori provetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Gli X-Men (e non solo) avranno nuovi volti nei reboot Marvel in arrivo nei prossimi anni. Ecco su quali attori puntiamo

In questa notizia si parla di: marvel - prossimi - avranno - volti

Ultron potrebbe comparire spesso nei prossimi progetti Marvel, dopo Vision - Ultron potrebbe comparire spesso nei prossimi progetti Marvel, dopo Vision James Spader riprenderà il ruolo di Ultron nella prossima serie Vision, ma sembra che i Marvel Studios abbiano in mente progetti molto più ambiziosi per il personaggio in futuro.

X-Men (e non solo) avranno nuovi volti nei reboot Marvel in arrivo nei prossimi anni. Ecco su quali attori puntiamo - Con l’uscita in sala de I fantastici 4 - Gli inizi e le ultime dichiarazioni di Kevin Feige sul futuro del Marvel Cinematic Universe, a partire dagli X-Men ed Avengers, parte la nuova febbre dei fan, a caccia di indiscrezioni e indizi su chi vestirà i panni dei prossimi supereroi.

Gli X-men che volti avranno nei reboot in arrivo nei prossimi anni? Ecco su chi puntiamo; Avengers: Doomsday e Secret Wars, grossi rumor: Spider-Man, Destino e Nick Fury!; Spider-Man 4: Tobey Maguire e Andrew Garfield avranno un ruolo esteso stavolta.

Mephisto confermato come il prossimo grande cattivo dell’MCU - L'articolo Mephisto confermato come il prossimo grande cattivo dell’MCU proviene da Metropolitan Magazine. Secondo msn.com

Marvel: Kevin Feige conferma il prossimo grande cattivo dopo Thanos e Dottor Destino - Scoprite le ultime novità sul futuro del Marvel Cinematic Universe e il prossimo villain principale del franchise. Da cinema.everyeye.it