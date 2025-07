Gli Usa mettono le mani sui giacimenti del Congo | intesa tra Kinshasa e il colosso Kobold Soldi anche da Bill Gates e Bezos

Dagli accordi di principio ai risvolti economici: fra la firma a Washington della “pace” fra Repubblica Democratica del Congo e Rwanda il 27 giugno e il recentissimo accordo di intenti fra Kinshasa e guerriglieri M23 sottoscritto a Doha il 19 luglio, un’altra intesa è stata siglata nella capitale congolese, forse la piĂą significativa di tutti: quella fra il governo centrale e il colosso minerario statunitense Kobold. Lo aveva del resto preannunciato Donald Trump il mese scorso, mentre Washington si intestava la “pace” fra RDC e Rwanda: “Stiamo ottenendo, per gli Stati Uniti, molti dei diritti minerari del Congo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa mettono le mani sui giacimenti del Congo: intesa tra Kinshasa e il colosso Kobold. Soldi anche da Bill Gates e Bezos

In questa notizia si parla di: congo - intesa - kinshasa - mettono

Tra Congo e M23 un’intesa fragile e «di principio» - La Repubblica democratica del Congo (Rdc) e il gruppo armato Movimento 23 marzo (M23) hanno firmato, ieri a Doha in Qatar, una «dichiarazione di principio» che promette di aprire la […] The post Tra Congo e M23 un’intesa fragile e «di principio» first appeared on il manifesto.

Tra Congo e M23 un’intesa fragile e «di principio» - La Repubblica democratica del Congo (Rdc) e il gruppo armato Movimento 23 marzo (M23) hanno firmato, ieri a Doha in Qatar, una «dichiarazione di principio» che promette di aprire la […] The post Tra Congo e M23 un’intesa fragile e «di principio» first appeared on il manifesto.

Gli Usa mettono le mani sui giacimenti del Congo: intesa tra Kinshasa e il colosso Kobold. Soldi anche da Bill Gates e Bezos - Firmato un accordo strategico tra il governo congolese e Kobold, azienda sostenuto da Gates, per il controllo dei minerali ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Accordo di pace tra kinshasa e m23 apre spiragli nel conflitto dell’est congolese - Un accordo di pace imminente tra Kinshasa e i ribelli M23, mediato da Stati Uniti e Qatar a Doha, mira a cessate il fuoco e stabilità nell’est della Repubblica Democratica del Congo, nonostante crisi ... Si legge su gaeta.it