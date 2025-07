Gli sviluppatori di Clair Obscur | Expedition 33 visitano gli studi di Final Fantasy per uno scambio di idee

Nel cuore di Tokyo, un incontro che potrebbe segnare il futuro dei giochi di ruolo giapponesi ha avuto luogo tra due generazioni di sviluppatori: da un lato il team francese di Clair Obscur: Expedition 33, dall’altro i veterani di Final Fantasy presso Square Enix. Lo scambio è avvenuto negli studi ufficiali del colosso nipponico, con la presenza di figure di primo piano come Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy VII Rebirth, e Yoshinori Kitase, storico produttore della saga, con questa occasione che è stata descritta come uno “scambio di visioni e idee creativamente ricco”, suggellato da una foto di gruppo accanto al celebre Cloud e la sua iconica Buster Sword. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 visitano gli studi di Final Fantasy per uno “scambio di idee”

