"Dove? Ovunque, piattaforme, bangladini". Fatta la legge, trovato l’inganno. Un po’ come le sigarette. Ma peggio. Perché a sentire la generazione Z, di cui fanno parte anche i sedici-diciassettenni di oggi, comprare l’alcol per i minorenni a Firenze non è poi così difficile. Anzi a volte è proprio facile, è il caso di dirlo. "Noi di solito compriamo le bottiglie di alcol dai minimarket - racconta con leggerezza un gruppo di 17enni - entriamo, scegliamo e andiamo alla cassa. Ci facciamo fare anche lo sconto e non ci chiedono il documento". C’è chi chiude un occhio, se non entrambi addirittura, di fronte ai quei visi sbarbati evidentemente troppo giovani per bere super alcolici, figuriamoci acquistarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli stratagemmi per bere: "Piattaforme, minimarket e amici maggiorenni nei locali"