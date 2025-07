Gli sbarrano la strada e spunta una pistola ragazzo di 28 anni derubato in strada all' alba

Stava camminando per strada quando due sconosciuti si sono avvicinati e lo hanno minacciato per rubargli lo smartphone. È accaduto all'alba di venerdì 25 luglio in via Scipione Pistrucci, a Milano, dove è intervenuta una volante della polizia.La rapina in strada a Milano per uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

