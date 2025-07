Sono passati più di due mesi da quando Maria Denisa Paun, ecort romena di 30 anni, è sparita all’improvviso dalla stanza che aveva preso in affitto al residence "Ferrucci" a Prato e dove incontrava i clienti. Gli investigatori capirono subito che non si trattava di un allontanamento volontario: Denisa aveva telefonato alla mamma la sera prima della scomparsa e le aveva confessato di temere per la sua incolumità , in quanto il pomeriggio era stata seguita da due uomini fin sulla porta della camera. La stanza era stata svuotata degli effetti personali della donna. Furono ritrovati solo un paio di scarpe con i tacchi alti lanciati sopra un armadio, le medicine che Denisa prendeva per il mal di stomaco e una coperta da cui non si sperava mai come hanno sostenuto le amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli omicidi di Denisa e Ana Maria. Dalla telefonata al complice . I punti oscuri delle indagini