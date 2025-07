Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Sfilate di trattori, concerti, arte e divertimento con la Fiera dell'agricoltura e dell'allevamento di NonantolaLa Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento di Nonantola nel 2025 si terrĂ il 26, 27 e 28 luglio. SarĂ la trentesima edizione di questa fiera che offrirĂ sfilate di trattori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: eventi - perdere - modena - provincia

Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 maggio parla di questi - Il secondo weekend di maggio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone in vista delle partite del BNL Internazionali di tennis 2025 e in occasione di altri appuntamenti previsti nella Capitale.

Sette eventi da non perdere in Toscana nel weekend: ecco dove andare - Tanti appuntamenti di tutti i tipi, dalle mostre al trekking e non solo. Guida ai paesi da scoprire in questo scorcio di primavera, con le giornate sempre piĂą lunghe e l'aria tiepida

Weekend da non perdere con la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato: tutti gli eventi per le famiglie - Dove è possibile assistere a una moltitudine di eventi, spettacoli, esibizioni dal vivo e dimostrazioni storiche per tutta la famiglia e a ingresso libero? Nel centro storico di Salerno, fino a domenica 4 maggio, dove è in corso di svolgimento la XXXIII Fiera del Crocifisso Ritrovato, ovvero una.

“Anche quest’anno Soliera si prende il suo posto nella mappa dei festival estivi da non perdere”: grazie Zero.eu L’articolo completo è qui: https://zero.eu/it/eventi/342646-arti-vive-festival-2025,soliera/ Città di Soliera | Comune di Modena | Cultura Emilia-Ro Vai su Facebook

Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia.

Fiere, sagre, ed eventi di piazza nel fine settimana a Modena e provincia - La Provincia: Dalla fiera di camposanto, alla Marching Fest di San Felice, dalla sagra del tortellone a Levizzano ella feste nel bosco a Monzone. Lo riporta lapressa.it

Sagra dell’anatra (Massa Finalese- Modena) - Le migliori sagre di ... - Le migliori sagre di Ferragosto: dall’anguria al raviolo, gli eventi da non perdere di Benedetta Moro ... Come scrive corriere.it