Gli assalti a supermercati e bar Catturati due rapinatori seriali

Hanno rapinato due volte tra giugno e luglio il supermercato In's di via Rota, poi il Bar Monza di via Borsa e stavano per colpire anche un distributore di carburante, quando sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Monza, che ha sorpreso anche un fratello spacciatore barricato in casa. I due rapinatori seriali sono un 39enne e di un 38enne, italiani residenti a Monza, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio, arrestati su ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Monza. Le indagini sono partite dopo la rapina al supermercato in via Rota, dove due uomini, entrambi con il volto travisato ed armati di coltello, avevano minacciato la cassiera e si erano impossessati dalla somma di oltre 500 euro, per poi fuggire su una Fiat Punto grigia con le targhe coperte.

