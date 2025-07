Giustizia la pm agrigentina del caso Salvini lascia la Procura per la commissione parlamentare

Il procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, lascia (per il momento) l'incarico in magistratura e diventerà collaboratrice della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.La delibera di collocamento fuori ruolo è stata pubblicata nelle scorse ore dal Csm. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

