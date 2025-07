Giustizia il Pd contro la separazione delle carriere? Cosa scriveva nel 2018

Bagarre in Aula - ma non solo - per la riforma della giustizia portata avanti dal governo Meloni. La sinistra ha accusato la maggioranza di centrodestra di voler intaccare il principio della separazione dei poteri, il delicato equilibrio che dovrebbe garantire il rapporto tra politica e magistratura. Angelo Bonelli, per esempio, ha tirato in ballo la solita storiella della " deriva autoritaria " che Meloni, Nordio e tutti gli altri ministri vorrebbero imprimere sul nostro Paese. E, come sempre, il Partito democratico a guida Elly Schlein ha seguito il "rosso-verde" a ruota. Ma il Pd è favorevole o contrario alla famigerata separazione delle carriere? Stando a quanto affermano Schlein, Provenzano e gli altri dem si tratterebbe di un potenziale pericolo per la nostra democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giustizia, il Pd contro la separazione delle carriere? Cosa scriveva nel 2018

11 giugno, la data ‘nera’ per la giustizia italiana: al voto assieme separazione delle carriere e dl Sicurezza - È davvero en plein stavolta. La peggiore sconfitta possibile per la giustizia italiana. E per i magistrati, per la sinistra, ma anche per costituzionalisti, giuristi e avvocati che stanno dalla parte giusta.

Separazione delle carriere, Meloni: "Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Oggi il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm, su una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall'appartenenza correntizia.

Giustizia, un dibattito sul tema della separazione delle carriere dei magistrati - Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno, alle 17, la Sala Ex Refettorio di via Boccaleone 19 ospiterà la presentazione del libro 'Non diamoci del tu' del presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto.

Riforma della giustizia e separazione delle carriere: cosa significa davvero per i magistrati italiani - La separazione delle carriere nella riforma della giustizia: cosa significa, cosa comporta e come potrebbe rivoluzionare il lavoro dei magistrati italiani. Segnala notizie.it

Riforma giustizia: sì del Senato a separazione carriere e nuovi Csm. Ecco cosa cambia - Con 106 voti favorevoli, il Senato approva la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Riporta panorama.it