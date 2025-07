Giuseppe Scoditti in città. Imperdibile il suo ’1 e 95’.

Brioso e travolgente, Giuseppe Scoditti, classe 1991, rappresenta la nuova generazione della comicità italiana, che guarda alla tradizione monologhista di casa nostra, ma anche verso la stand-up comedy americana contemporanea. Per vederlo ed ascoltarlo dal vivo, c’è un appuntamento imperdibile col suo show “ 1 e 95 ”, stasera alle 21.30, in piazza del Popolo a Frassinelle Polesine, nell’ambito dell’itinerario di musica, teatro e circo ’ Tra ville e giardini 2025, 26ma edizione. "È uno spettacolo scritto nel 2020 – racconta –. Ma più vado avanti, più capisco che l’ho scritto per far sentire la mia voce in un momento storico tragico che è stata la pandemia da Covid 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

