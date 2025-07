Giunta oggi il nuovo assetto Bedini sarà il vicesindaco E la Lega fa campagna acquisti

PISA Oggi si conoscerà il nuovo assetto della Giunta, dopo l'addio del vicesindaco Raffaele Latrofa, che andrà a guidare l'Autorità Portuale di Civitavecchia. La conferenza stampa del sindaco Michele Conti è in programma a mezzogiorno, ma – come anticipato da La Nazione nelle scorse settimane – nel ruolo di vicesindaco sarà promosso Filippo Bedini, che manterrà sicuramente le deleghe alla Cultura e alle Tradizioni storiche. Alla fine, dunque, il pressing del partito sull'assessore, che non aveva dato disponibilità , ha avuto successo, anche grazie all'intervento dei vertici nazionali. Più complicato, invece, individuare la redistribuzione delle deleghe, anche se FdI ha rivendicato per sé la nomina del nuovo assessore, che potrebbe arrivare dal consiglio comunale: in lizza ci sono il capogruppo Maurizio Nerini e Virginia Mancini, che alle elezioni 2023 è risultata la più votata dietro a Latrofa.

In questa notizia si parla di: vicesindaco - giunta - assetto - bedini

Giunta, oggi il nuovo assetto. Bedini sarà il vicesindaco. E la Lega fa campagna acquisti.

Giunta, oggi il nuovo assetto. Bedini sarà il vicesindaco. E la Lega fa campagna acquisti - Derby dentro Fratelli d'Italia per un posto tra Nerini e Mancini.

