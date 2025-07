A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un 15enne è stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio. Il giovane è stato aggredito da un 18enne, che è stato arrestato per tentato omicidio ed è in carcere in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Giugliano, ragazzo di 15 anni accoltellato: un arresto