Giugliano colpo a centrocampo | Mario Prezioso firma un biennale e porta esperienza in mediana

Il Giugliano Calcio 1928 continua a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e lo fa con un innesto importante per il centrocampo. Il club ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, l'acquisto a titolo definitivo di Mario Prezioso, centrocampista classe 1996. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale.

