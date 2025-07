Giubileo giovani Questore di Roma | Attese 500mila persone a Tor Vergata attenzione altissima

Il questore di Roma, Roberto Masucci ha parlato con i giornalisti a margine del tavolo tecnico sulla sicurezza previsto oggi a Roma per il Giubileo dei Giovani. “Il tavolo tecnico segna il passaggio dalla fase di pianificazione e da avvio alla fase della gestione. Oggi in anticipo rispetto ad altre volte abbiamo chiuso con l’ordinanza di servizio diramata a tutte le figure di sicurezza che avranno un ruolo importante in questo evento”. Massucci ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di prevenzione: “I dispositivi partiranno giĂ da domani con l’opera di prevenzione a largo raggio. Sono eventi, quelli che accompagneranno il Giubileo che fanno gestiti come eventi di massima sicurezza, è un evento di carattere mondiale che presenta criticitĂ di carattere generale anche se non abbiamo alcun segnale di preoccupazione specifico su questo evento ma l’attenzione sarĂ sempre molto alta”, ha aggiunto Massucci dicendo di aspettarsi per l’evento l’arrivo di 500mila persone a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo giovani, Questore di Roma: “Attese 500mila persone a Tor Vergata, attenzione altissima”

