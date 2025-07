“Ringrazio il Prefetto e il Questore e tutte le forze dell’ordine che hanno predisposto un dispositivo capillare senza precedenti per aiutare questo evento a svolgersi nella condizione migliore”. Sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’incontro avuto con protezione civile e forze dell’ordine oggi nell’area di Tor Vergata in vista del Giubileo dei Giovani. “Tutto si sta realizzando – aggiunge – con una fortissima integrazione seguendo un modello, appunto il modello Giubileo, che sarà testato ora nella sfida più impegnativa con centinaia di migliaia di persone che si ritroveranno in un’area molto vasta dentro una cornice rigorosa ma che dovrà consentire libertà di svolgimento dell’evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giubileo Giovani, Gualtieri: “Sarà una sfida impegnativa, deflusso la parte più critica”