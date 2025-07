Giubileo dei Giovani sono 100 quelli in partenza da Rimini per incontrare Papa Leone XIV

Saranno circa 100 i giovani della Diocesi di Rimini che parteciperanno al Giubileo dei Giovani, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. I partecipanti partiranno con modalità diverse, secondo le proposte della Pastorale giovanile e vocazionale diocesana: 31 ragazzi sono partiti oggi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Pellegrini di speranza. I ragazzi riminesi da oggi in cammino per il Giubileo - Saranno circa 100 i giovani della Diocesi di Rimini che parteciperanno al Giubileo dei Giovani in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Scrive newsrimini.it

Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli - Tra pellegrinaggi a piedi lungo la via Francigena, catechesi e accoglienza internazionale, anche Scandicci apre le porte a 2. msn.com scrive