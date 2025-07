Giubileo dei giovani ecco il programma ufficiale degli eventi

Il 28 luglio 2025 sono attesi milioni di giovani a Roma per il Giubileo dedicato a loro. 146 paesi diversi si mescoleranno e daranno vita ad un’esperienza unica che colorerà il Vaticano. C’è molta attesa soprattutto per incontrare per la prima volta il neo papa Leone XIV. Di seguito il programma ufficiale. Giubileo dei giovani 2025: quali sono gli appuntamenti. Il Giubileo dei giovani sarà inaugurato il 28 luglio con l’arrivo dei pellegrini e la sistemazione nei luoghi di accoglienza individuati a Roma e nel Lazio  dal Dicastero per l’Evangelizzazione con la collaborazione dell’Ufficio del Commissario straordinario di Governo, della Protezione civile nazionale, della Prefettura e della Questura, del Vicariato di Roma e delle diocesi del Lazio. 🔗 Leggi su Funweek.it