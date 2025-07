GirovagArte tutti gli eventi della settimana

Quinto appuntamento per il nuovo format GirovagArte in Villa.  Martedì 29 luglioMartedì 29 luglio nella suggestiva Villa Breda (via San Marco 219), ritornano i Solisti Veneti alle ore 21.15 per un viaggio musicale attraverso tre secoli di composizione, tra epoche e atmosfere che attraversano il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Azzurri d'Italia - Il truck di GiorvaArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche, si sposta in Piazza d’Italia (Arcella) per tre serate all’insegna del cinema, teatro famiglie e comicità .

"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana - L’atteso appuntamento con GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana, anima i quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche.

"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana - Martedì 22 luglio nella suggestiva Villa Breda (via San Marco 219), i Solisti Veneti propongono alle ore 21:15 un programma straordinario, in occasione del 300° anniversario della prima pubblicazione dell’Opera vivaldiana, con l’esecuzione integrale de “Le Quattro Stagioni”.

"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana - La biblioteca Brentella ospita mercoledì 23 luglio alle ore 19:00 la scrittrice Mariangela Galatea Vaglio con il suo romanzo “Il Fondatore” in ... Segnala padovaoggi.it

GirovagArte porta musica e teatro a Padova: una settimana di eventi gratuiti dal 13 luglio - PADOVA – Il format GirovagArte inaugura una nuova settimana di eventi tra Villa Breda e Piazza del Volontariato, proponendo una ricca serie di appuntamenti gratuiti dedicati a musica, teatro e cultura ... Scrive nordest24.it