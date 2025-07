Girone C per la Salernitana | richiesta respinta ecco perché non poteva finire diversamente

Al club granata non è bastato il supporto della Questura di Salerno. Alla fine sarà girone C per la Salernitana in serie C. Del resto gli indizi – ad iniziare dallo stop alle trasferte per 4 mesi – non lasciavano aperti spiragli ad altre soluzioni. Supportata da un dettagliato rapporto del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il club granata aveva chiesto di essere inserita nel girone B della serie C per motivi di ordine pubblico. Magari anche per sfuggire dall’inferno del girone meridionale con tante trasferte su campi bollenti ma soprattutto con una concorrenza agguerrita e che ha lanciato avvertimenti fin dalle prime battute del calciomercato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

