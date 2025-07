Girava con un pos nella borsa per rubare i soldi dalle carte | fermata una peruviana

Attenzione a questa nuova truffa che ha cominciato a girare per le strade italiane; stavolta non parliamo di phishing, oppure di stratagemmi che prevedono specchietti o ruote danneggiate, in questo caso i malviventi si servono di un Pos. Per la precisione, si tratta di un Pos mobile contactless pirata. A dare l'allarme sono i carabinieri di Sorrento (Napoli), che hanno arrestato una 36enne peruviana. Questa è stata sorpresa mentre rubava una banconota da 100 dalla cassa di un locale. I militari sono entrati subito in azione, fermando la malvivente, e proprio nel corso della perquisizione hanno scoperto qualcosa di sconcertante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

