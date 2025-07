Giovani talenti del violoncello protagonisti a San Canzian d' Isonzo

Si conclude con un importante concerto il 26 luglio 2025 dalle 18 nell’affascinante contesto della Villa Marchese de’ Fabris di Begliano in comune di San Canzian d’Isonzo la masterclass tenuta dal grande violoncellista ungherese MiklĂłs PerĂ©nyi nell’ambito delle iniziative di Go!2025 - Gorizia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

