Giovani e stereotipi di genere | l’indagine Istat svela preoccupanti atteggiamenti verso la violenza

Nel 2023, l’Istat ha condotto un’approfondita indagine su un campione di oltre 39.000 giovani tra gli 11 e i 19 anni, italiani e stranieri, per analizzare la diffusione degli stereotipi di genere e la percezione della violenza nelle relazioni affettive. Lo studio, promosso in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità , mostra come certi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

I numeri choc dell’indagine ISTAT sugli stereotipi di genere: controllo del cellulare accettato dal 36% dei giovani, uno schiaffo ogni tanto normale per l’11% e le donne che ‘provocano’ gli stupri con l’abbigliamento per il 23% - Un quadro preoccupante emerge dalla rilevazione Istat condotta nel 2023 su oltre 39mila giovani italiani e stranieri di età compresa tra 11 e 19 anni.

