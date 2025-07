giornata mondiale dell’epatite | test salivari rapidi e gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale dell’Epatite, il Centro Diagnostico Italiano mette a disposizione test salivari gratuiti a risposta rapida per l’HCV, il virus responsabile dell’epatite C, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Giornata Mondiale dell’Epatite, al Sant’ Andrea test rapidi e gratuiti - Roma, 23 luglio 2025- Summer Test: si chiama così l’iniziativa che l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma ha deciso di organizzare lunedì 28 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’Epatite istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica.

MARCHE ? Il 28 luglio si celebra la Giornata Mondiale contro le Epatiti e l'AST di Fermo scende in campo! In collaborazione con la UOC Malattie Infettive, il 28 luglio, presso l'Ambulatorio Malattie Infettive dell'Ospedale di Fermo, medici e infermieri sara

Sant’Andrea: Summer Test gratuito per epatite B, C e HIV dal 28 luglio al 2 agosto - Summer Test: si chiama così l’iniziativa che l’Azienda ospedaliero- Si legge su msn.com

Baressa primo Comune d’Italia HCV free: successo dello screening per l’epatite C - È un traguardo storico quello raggiunto da Baressa, piccolo centro dell’Oristanese: il Comune è ufficialmente il primo in Italia a potersi definire HCV free, ovvero senza casi attivi di epatite C. unionesarda.it scrive